Francesco Benigno rifiuta il Grande Fratello: "Mi godo mio figlio appena nato"

Stasera inizia il Grande Fratello, ma tra i partecipanti non ci sarà Francesco Benigno. L'attore palermitano, secondo quanto da lui scritto sui social, ha rispedito al mittente, per motivi familiari, la proposta arrivatagli dalla trasmissione che andrà in onda su Canale 5. "Cari autori del GF, grazie per l'offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio", è uno dei post pubblicati da Benigno nelle ultime settimane sulla sua bacheca Facebook.

Lo scorso 23 agosto, infatti, l'attore salito alla ribalta alla fine degli anni Novanta per aver interpretato il ruolo di Natale in Mery per sempre e Ragazzi fuori, entrambi film diretti da Marco Risi, è diventato nuovamente papà con l'arrivo di Giovanni Roderico Tiago, nato dall'unione di Benigno con la moglie Valentina Magazzù.

L'attore pochi giorni prima della nascita di Giovanni Roderico Tiago aveva chiesto ai suoi follower su Facebook: "Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi, che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?". Tantissimi i commenti al post. Ma dopo la grande gioia per il bimbo, Benigno ha deciso di non partecipare alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Ieri, invece, pubblicando la copertina di "Tv, sorrisi e canzoni" che annuncia il ritorno sul piccolo schermo del programma che vedrà tra i partecipanti anche l'ex marciatore Alex Schwazer e l'attrice Grecia Colmenares, Benigno ha commentato: "E questi sarebbero i vip? Ma per favore va, ecco perché poi i giovani di oggi non credono più a nulla e si riducono come i fatti di cronaca ogni giorno ci raccontano. Bisogna tornare alla meritocrazia e offrire a loro ideali di altro spessore a cominciare dalla famiglia".