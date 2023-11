Foss, aumentano del 25 per cento gli abbonati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La campagna abbonamenti 2023-24 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ha fatto registrare un aumento del 25 per cento. Soddisfatto il sovrintendente Andrea Peria Giaconia: "Siamo molto felici e orgogliosi per questa risposta del pubblico che premia sicuramente la nostra scelta di puntare sul rapporto di affetto e fiducia del pubblico con la sua orchestra, valorizzando il grande repertorio classico-romantico (da Mozart e Beethoven fino a Brahms e Wagner), invitando a Palermo alcuni artisti che non si erano mai esibiti con l’Orchestra Sinfonica Siciliana (tra cui Ramin Bahrami e Francesca Dego) e proponendo molti brani in prima esecuzione assoluta e in prima esecuzione italiana. E sicuramente un certo interesse hanno suscitato le presenze di Beatrice Venezi e di Josè Cura, e il coinvolgimento di alcuni artisti, protagonisti della scena culturale italiana come Stefano Accorsi, Paolo Fresu e Nicola Piovani. Grazie alla fiducia dimostrata dal Governo regionale presieduto dal presidente Renato Schifani che ha rimpinguato nel collegato alla Finanziaria - conclude Peria - il contributo annuale per la Foss, l’Orchestra può guardare con ottimismo e fiducia al futuro svolgimento della sua nuova stagione di concerti e anche oltre".