VIDEO | “A Munti Piddirinu c’è na rosa": successo di pubblico per il "triunfu di Santa Rosalia" a Villa Filippina

Successo per il Festino del Teatro Ditirammu, con lo spettacolo “A Munti Piddirinu c’è na rosa. Triunfu di Santa Rosalia”, andato in scena mercoledì ieri sera al Parco Villa Filippina di Palermo. Centinaia di spettatori hanno assistito nella serata a canti, musica e danze della storica compagnia folk, per uno spettacolo scritto da Vito Parrinello e Rosa Mistretta dedicato alla patrona di Palermo, che ogni anno richiama centinaia di palermitani.

La celebrazione del Triunfu, una festa di ringraziamento in onore di Santa Rosalia porta con sé un retaggio di fede, gestualità, colori e sapori, luci, suoni e canti, che ogni anno il Teatro Ditirammu ripropone. Uno spettacolo corale, suggestivo e magico, una performance storica, un trionfo dedicato alla religiosità popolare. In scena insieme ad Elisa e Giovanni Parrinello, Massimo Vella, Rosalia Raffa e Stefania Blandeburgo nelle vesti della “signora Palermo”, Turi Scandura, Nico Podix e Virginia Maiorana, Piero Tutone, Carlo Di Vita e Noa Flandina, Giuseppe e Rosanna Vella. Con la partecipazione di Maurizio Bologna.

Si consolida la collaborazione del teatro cittadino con Villa Filippina per il secondo anno. Lo spettacolo del Festino è co-prodotto dal Teatro Ditirammu e da Villa Filippina. L’evento è inserito nel cartellone “U’ Fistinu Off” dedicato agli spettacoli collaterali del 398mo Festino di Santa Rosalia realizzato dal Comune di Palermo.

La programmazione di eventi e spettacoli estivi di Villa Filippina continua sabato 16 luglio dalle 19.30 con una serata di musica live e possibilità di cenare o fare aperitivo al Monsù, che vedrà in scena il progetto musicale “NTNTN” del musicista siciliano Angelo Sicurella. In scena un analog live, campionamenti dal mondo della natura e dell’ambiente urbano, combinati a pulsazioni ritmiche ancestrali. Il paesaggio sonoro dell’artista fluttua sospeso tra ambient, techno e suoni onirici. Il 19 luglio omaggio a Renzo Arbore con l’ensemble Anima Sud e gli artisti dell’Orchestra Italiana di Arbore, Gianni Conte, Mariano Caiano e Giovanni Imparato. Il 21 luglio omaggio al “Il Padrino”, nel 50° anniversario della prima parte del film di Coppola, con lo spettacolo “The Godfather in concerto”. Proiezioni e musica dal vivo con l’Orchestra Florulli diretta dal maestro Lidio Florulli e Serena Vitale come voce solista. Biglietti disponibili a Villa Filippina.