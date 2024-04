Federasma e Rotary Club Palermo Montepellegrino insieme contro l'asma e le allergie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Progetto Asma: Parliamo di Allergie, un'iniziativa di alto profilo ideata dal Rotary Club Palermo Montepellegrino e dalla Federazione Italiana Pazienti ODV Federasma e Allergie, presieduta da Francesca Coraci, ha segnato un punto di svolta nella lotta contro le malattie respiratorie croniche. Presieduto da Salvatore D'Angelo, il club ha trasformato l'Istituto Comprensivo Karol Wojtyla a Palermo in un fulcro di informazione e supporto per i piccoli allievi affetti da asma e allergie. In questo evento, l'impegno e l'expertise dei relatori hanno brillato, fornendo approfondimenti vitali e soluzioni pratiche per gestire queste condizioni.

"L'impatto del Progetto Asma sul nostro territorio è tangibile - afferma il presidente D'Angelo - e rappresenta un esempio emblematico del lavoro che possiamo fare insieme per la nostra comunità". La dottoressa Freda Liotta e il dottor Giuseppe Sapienza sono stati i catalizzatori dell'evento, offrendo non solo le loro conoscenze ma anche un senso di solidarietà a chi lotta quotidianamente con queste patologie. La Liotta ha enfatizzato l'importanza dell'educazione: "Informare è il primo passo verso l'autonomia dei pazienti e questo evento ha ampliato la consapevolezza su un tema così vitale".

Le sessioni di Prick Test hanno rappresentato un momento clou, dando a molti la possibilità di identificare allergeni specifici e di iniziare percorsi di trattamento mirati. "La risposta entusiasta da parte dei partecipanti dimostra la necessità di tali iniziative," ha osservato il dottor Sapienza. In conclusione, l'evento ha sottolineato il ruolo cruciale del Rotary Club Palermo Montepellegrino e di Federasma nel promuovere la salute e il benessere nella comunità, evidenziando la forza della collaborazione e dell'impegno condiviso nella lotta contro asma e allergie.