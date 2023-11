European music contest, da Palermo a San marino: il dj producer Ander Black porta la sua musica in finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha 19 anni, palermitano, e ha un sogno: diventare un dj internazionale. Ander Black è un ragazzo talentuoso e determinato che è riuscito a portare la sua musica sul palco dell’European Music Contest, classificandosi finalista nella categoria dj producer. Adesso, dal 27 novembre al 2 dicembre 2023, l’attende la finalissima. Di sé racconta la sua voglia di emergere e far conoscere la sua arte: “il mio lato cupo è emerso all’età di 14 anni e lo copro attraverso una maschera con la quale suono. Martin Garrix e Illenium sono i miei idoli, ma non sei tu a scegliere che musica vuoi fare, è la musica che sceglie te.

Dalla produzione ai live è stato un attimo: feste private ed ora serate fisse nel weekend. Tra dark e bass house il mio mondo sembra iniziare a piacere ad una cerchia di persone sempre più ampia. Sono riuscito a guadagnarmi l’ingresso in alcune accademie, come quella di platform, dove ho ampliato le mie conoscenze musicali in ogni campo ed ho pubblicato il mio primo remix firmato. Ora, a 19 anni, il mio sogno è sempre lo stesso: diventare un dj internazionale”. Cos’è L’European Music Contest Si tratta di un progetto a livello europeo rivolto alle nuove leve della musica italiana ed europea. La selezione è partita quattro mesi fa in nove nazioni e 35 città europee con oltre 10mila proposte artistiche ascoltate. Ora è il momento della finale tra i migliori 500 artisti selezionati, tra questi saranno selezionati i 20 che si preparano a sfidarsi a suon di note e realizzare il proprio sogno artistico per la finalissima.