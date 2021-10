Nuove attrezzature per il teatro Don Orione, donazione Unicredit al circolo Anspi

Il circolo Anspi Don Orione, in via Ammiraglio Rizzo, avrà a disposizione un nuovo impianto audio e un videoproiettore per le esigenze del teatro. L'acquisto è stato reso possibile grazie alla donazione di Unicredit. L’Anspi gestisce da diversi anni il teatro Don Orione, all’interno del quale è stata avviata un’Accademia teatrale e musicale. I docenti, insegnanti di danza o di teatro di

provata esperienza, svolgono a titolo gratuito le lezioni dei laboratori teatrali, musicali e di danza a cui partecipano diversi ragazzi del quartiere.

"La donazione di Unicredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di Unicredit Italia - è stata resa possibile grazie a ‘UnicreditCard Flexia Etica', collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle

spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 970 mila euro a 181 onlus che operano nell’isola”.

“Ringraziamo Unicredit - ha dichiarato Giuseppe Valenti del circolo Anspi - per la donazione che ci ha consentito di finanziare un progetto finalizzato all’acquisto di attrezzature idonee per le nostre attività teatrali e culturali che si adattano ai bisogni del territorio in cui operiamo. Insieme alla Caritas parrocchiale e all’oratorio adesso riusciamo a proporre ai nostri ragazzi un buon supporto tecnico che ci aiuta nella realizzazione delle attività”.