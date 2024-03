Disturbi del comportamento alimentare, a Marineo due seminari organizzati da "Battiti lilla"

Due giornate sull'informazione e prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare, organizzati dall'associazione "Battiti Lilla", si terranno nell'aula consiliare del Castello di Marineo venerdì 29 marzo e venerdì 12 aprile. Il primo seminario (ore 16,30 il via) inizierà con la proiezione del video “l’ospite ingombrante" che dà il nome a questo primo incontro, successivamente interverranno: Giorgia Bivona, dottoressa in scienze e tecniche psicologiche; Daniele La Barbera, psichiatra e professore ordinario di Psichiatria, direttore della scuola di specializzazione in Psichiatria, direttore dell'Uoc di Pischiatria del Policlinico di Palermo; Debora Pulizzotto, studentessa di scienze e tecniche psicologiche all’Università G. D’Annunzio Chieti scalo (testimonianza) e Luna Pagnin - personal trainer, attivista contro i Dca, content creator di @Spaziolunare. A conclusione degli interventi, ci sarà uno spazio dedicato all’interazione tra i relatori e il pubblico.



Il titolo della secondo incontro invece è: "Dca, tra terapia e nutrizione”. Il seminario inizierà con la lettura del componimento poetico “Specchio”, scritto da “Bivo” e i saluti alle autorità e istituzioni, successivamente interverranno: Giorgia Bivona, dottoressa in scienze e tecniche psicologiche; Salvatore Picone, docente di Filosofia e Scienze Umane, specializzato sul sostegno didattico, psicologico clinico, di comunità e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale; Stefania Speciale, Biologa Nutrizionista, dottoressa in Biologia della Salute, docente all'Università di Palermo nel corso “Perfezionamento in Nutrizione”. A conclusione degli interventi, ci sarà uno spazio dedicato all’interazione tra i relatori e il pubblico.

Il progetto “Battiti lilla” nasce dall’idea di due ragazze, Giorgia Bivona e Debora Pulizzotto, che desiderano far conoscere alla comunità di Marineo un grave disturbo che affligge la maggior parte della popolazione mondiale. In Italia, i Dca sono la seconda causa di morte per le ragazze che hanno un’età compresa fra i 12 e i 25 anni. Marzo è il mese della prevenzione contro i Dca e il nostro scopo è quello di informare la comunità circa questa problematica, è dare i mezzi necessari a prevenire l’insorgenza del disturbo, è dare testimonianze di rinascita, perché è vero che di Dca si muore, ma si può anche guarire!

“Battiti lilla” nasce per ricordare le vittime cadute a causa di un qualsiasi disturbo del comportamento alimentare, per ricordare quei cuori che non battono più, che non reggendo più il peso di un corpo malato si sono spenti per sempre. “Battiti lilla” nasce per invitare tutti coloro che soffrono di un qualsiasi Dca a battersi, è un invito a reagire alla malattia e sconfiggerla. Questo e molto altro è e sarà “Battiti lilla”.