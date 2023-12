I cosmopòliti vincono l'undicesima edizione del premio Lucio Dalla con l'inedito "Ho dentro un pensiero"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Cosmopòliti, rockband Palermitana, promotrice di un Rock alternativo, pop-mediterraneo, hanno vinto l’11esima edizione del Premio Lucio Dalla. Il concorso valorizza l’arte e la cultura del canto e del cantautorato, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale, in linea col progetto del compianto artista Lucio Dalla. Selezionati per le semifinali, in cui si sono presentati 38 artisti, tra autori, interpreti e gruppi, tenutesi presso l’Accademia dei Musici di Roma, i Cosmopòliti sono riusciti ad accedere alla finalissima presso i Gold TV Studios con il loro brano inedito “Ho dentro un pensiero”.

La band, composta da Maurizio Sparacello alla voce, Daniele Nicosia alla batteria, Marcello Fai al basso, Tiziano Zummo e Francesco Mandalari alle chitarre e Mirko Messina alle tastiere, ha vinto diversi premi, tra cui, il premio per migliore arrangiamento, migliore brano radiofonico, l’incisione su vinile del brano vincitore, un premio offerto dalla INFM Produzioni e per finire e non meno importante, l'accesso diretto e di diritto alla "Vetrina Sanremo" il 9 febbraio, nella settimana in cui andrà in onda il festival nella "città della canzone", per antonomasia, della riviera ligure.

Un grande successo a cui seguiranno tante novità, tra cui l'uscita del nuovo album e la comunicazione della data del concerto per la presentazione dello stesso album. Un orgoglio tutto siciliano, essendo l'unica band Siciliana a superare tutti gli step fino ad ottenere tutte le riconoscenze possibili.