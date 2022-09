Sanremo Rock 2022, la band palermitana dei Cosmopòliti accede alla finalissima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La band palermitana dei Cosmopòliti accede alla finalissima di Sanremo Rock in programma stasera 10 settembre alle 22. Il gruppo, riunitosi dopo 20 anni, ha ottenuto il pass per l’ultima tappa della gara nazionale con il loro singolo online “Falsi Dei”, disponibile su Spotify al seguente indirizzo: https://open.spotify.com/track/5Ypnjur6mnnpVZQqoYp5j2?si=SZJi7DJ_TdK4ZSbmGUEr5A.

"Siamo felici e increduli – dicono i componenti della band – una serie di sensazioni ed emozioni che non si possono spiegare". Dopo “Sanremo rock” i Cosmopòliti, non si riposeranno e passeranno a completare i brani del loro disco di prossima uscita in autunno. La band dei Cosmopòliti è composta da: Maurizio Sparacello, alla voce, Tiziano Zummo alla chitarra, Marcello Fai al basso, Francesco Mandalari alla chitarra, Mirko Messina alle tastiere, Daniele Nicosia alla batteria.