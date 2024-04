Il coro e l'orchestra "Laudate dominum" di Salvatore Di Blasi a Bagheria e Trabia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo dell’evento realizzato il 17 marzo scorso nell’Auditorium Rai Sicilia a Palermo, è in programma sabato 6 aprile, al Santuario cittadino Maria SS. Immacolata di Bagheria, il 19° Concerto di Pasqua organizzato dall’Associazione Culturale Bequadro – presieduta da Giovanni Gargano – ed eseguito dall’Orchestra e dal Coro Laudate Dominum, con la partecipazione straordinaria del Coro dell’Istituto Tommaso Aiello di Bagheria, diretti dal M° Salvatore Di Blasi, presidente regionale della Chorus Inside Sicilia della Federcori.

Si tratta del 76° Concerto dell’VIII Stagione concertistica “Città di Bagheria”, che si realizza con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli - e dell’Ars, per cui sono in programma due repliche: la prima già l’indomani, il 7 aprile, a San Nicola l'Arena, frazione di Trabia, e la seconda il 18 aprile nella sala del Tempio di Zeus nel Museo Archeologico Regionale di Agrigento. “Un evento di grande valore per tutti noi – dichiara il M° Di Blasi – per cui stiamo lavorando con dedizione, nell’attesa di queste tre giornate che dedichiamo come sempre al pubblico che ci segue e che apprezza la nostra musica e la nostra proposta culturale”.