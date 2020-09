Come diventare “top influencer” il corso per le nuove professioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo delle edizioni passate, torna a Palermo l’imprenditrice e influencer Cristina Licari, fondatrice di Style ‘n Travel, per guidare la formazione della classe digital Giunto alla 4° edizione il corso si terrà il prossimo 7 Novembre, nel cuore del capoluogo siculo, presso l’Hotel Garibaldi al Politeama e avrà un numero limitato di posti, in modo tale da favorire una comunicazione autentica e da garantire tutte le precauzioni anti- covid. L’obiettivo è di trasmettere ai partecipanti le conoscenze teoriche, le strategie più efficaci e cimentarsi con esempi pratici. Il corso si rivolge a quelle persone che vogliono apprendere in maniera professionale le tecniche per riuscire ad emergere e guadagnare in un ambiente che oggi è molto competitivo e concorrenziale.

Infatti sempre più i brand si affidano agli influencer, in quanto riescono a creare delle tendenze e orientare i consumi degli utenti. Cristina Licari porterà ai partecipanti la sua conoscenza ed esperienza sul campo, spiegando il settore in cui lavora ogni giorno, da anni. L’intento è di dare un’impronta pratica e professionale, raccontando i metodi e le strategie che l’hanno portata ad essere dapprima influencer di moda e poi fondatrice di una media agency. Il programma del corso combina il lato formativo e teorico a quello pratico così da affrontare a 360 gradi la figura dell’influencer. L’offerta si struttura su vari moduli da come incrementare i followers a come collaborare con le aziende; così da permettere ai partecipanti di lavorare in maniera diretta sul proprio account con i giusti mezzi e acquisire le competenze per specializzarsi. Il corso conferirà a ciascun iscritto un attestato di partecipazione e ricevere un pass per assistere a una sfilata di moda, una grande opportunità per completare l’esperienza in maniera attiva e avviare la propria carriera digitale.

Cristina Licari come molti, è riuscita a creare una propria realtà imprenditoriale partendo delle sue passioni tramite un lavoro continuo, creativo e di relazioni con la community e con le aziende; tanto che è stata premiata dalla Confcommercio Provincia di Pisa durante 15° edizione del Premio Giovani Imprenditori Provincia di Pisa.

Per iscriversi direttamente al corso di formazione intensivo: formazione@stylentravel.com o su www.stylentravel.com

Gallery