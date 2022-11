Cinque posti nel mondo dove lavorare da remoto, National Geographic incorona Palermo

Bali, Lima, Città del Capo, Antigua, ma soprattutto, in cima alla lista, Palermo. Il magazine National Geographic nella versione destinata al Regno Unito ha stilato una classifica dei cinque migliori posti dove lavorare da remoto. E la prima città citata nell'articolo è proprio il capoluogo siciliano.

"Con uno stile di vita sano e rilassato, il caldo clima mediterraneo e un costo della vita inferiore rispetto alla maggior parte del Regno Unito, la scintillante capitale della Sicilia, Palermo, offre ai giovani professionisti un assaggio della dolce vita", si legge nel pezzo.

Secondo National Geographic Uk "i professionisti possono sedersi, lavorare e guardare il mondo che passa in una delle tante magnifiche piazze della città, circondate da caffè, venditori ambulanti e boutique adatti ai laptop". In più, "durante la pausa pranzo, passeggiare per le strade storiche è come salire su un palcoscenico: strette viuzze simili a suk sono piene di cupole arabe, facciate barocche decorative e luminosi mosaici bizantini che raccontano il passato multiculturale della città".

Lavorare in smart working da Palermo, per la rivista è inoltre avere la possibilità di attraversare "il vivace mercato della Vucciria, che è il posto migliore per assaggiare le prelibatezze siciliane locali, tra cui arancine, cannoli e pasta alla norma". Infine "un calendario culturale all'avanguardia e una frizzante vita notturna portano ulteriore dinamismo alla città e tanto divertimento per i fine settimana".