Indiana Jones 5 si girerà a Cefalù, in arrivo le star Harrison Ford e Antonio Banderas

Mistero svelato: è Indiana Jones il film di respiro internazionale che si girerà a Cefalù. Le bellezze della cittadina arabo normanna sono state scelte dalla Eagle Pictures, una delle più importanti società di distribuzione e produzione cinematografica italiana, per le riprese di alcune scene del quinto episodio della saga. Ad interpretare il ruolo dell'archeologo sarà, ancora una volta, Harrison Ford che ha indossato i panni del personaggio, creato da George Lucas, per la prima volta nel 1981 con "I predatori dell'arca perduta".

Nel cast anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. Alla regia James Mangold che prende il posto di Steven Spielberg. L'uscita del film è prevista per il 29 luglio 2022. Alcune riprese sono già state realizzate nel Regno Unito. Trama ancora top-secret.

I casting

Ancora aperte le ricerche per le comparse. Si cercano uomini e donne, residenti a Cefalù, tra i 18 e i 70 anni. Non saranno prese in considerazione persone con tatuaggi visibili, tagli di capelli corti e/o moderni, interventi di chirurgia estetica al viso e/o sopracciglia. Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura entro oggi alla seguente extrascastingsicily@gmail.com. In base alle vigenti norme di contenimento per l’emergenza Covid-19, le nuove audizioni saranno esclusivamente on-line. Le persone interessate a partecipare devono inviare via mail la seguente documentazione: copia fronte e retro della carta d’identità e del codice fiscale; copia fronte e retro del permesso di soggiorno valido (se necessario); una fotografia leggibile e recente in primo piano; una fotografia leggibile e recente a figura intera; dati personali e contatti.