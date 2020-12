A Palermo le riprese del film "Semaforo rosso", come partecipare al casting

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tra gennaio e aprile Palermo ospiterà le riprese del film intitolato "Semaforo Rosso" e la produzione è alla ricerca di attori, attrici e musicisti per piccoli ruoli e figurazioni, "preferibilmente residenti a Palermo e dintorni o con disponibilità di pernottare in città per il periodo di riprese (max 2 giorni)". Il film sarà diretto dal regista emergente palermitano Guglielmo Brancato.

Si cercano nello specificoì: un bambino di età scenica 9/13 anni (biondo, occhi azzurri, magro, carnagione chiara); due uomini di età scenica 50/60 anni; un uomo di età scenica 40/50 anni (dai colori chiari); un uomo di età scenica 60/70 anni (dai colori chiari); un uomo di età scenica 20/25 anni. E ancora una donna di età scenica 35/45 anni; una donna di età scenica 20/25 anni.

Per figurazioni si cercano ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni; uomini tra i 40 e i 70 anni; un contrabbassista di età scenica 30 anni; un cantante di età scenica 20/25 anni; un pianista di età scenica 20/25 anni. E’ prevista retribuzione. Le candidatura non idonee alla selezione verranno cestinate.

In ragione dell’emergenza Covid-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, i casting avverranno solo su convocazione, nel periodo che va da giorno 27 a giorno 30 dicembre, in forma telematica, tramite la piattaforma Zoom. I casting dei minori saranno tenuti nelle medesime modalità, in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. Per candidarsi è necessario compilare il modulo Google entro e non oltre il 23 dicembre 2020, allegando la liberatoria debitamente firmata. Si seguito il link dove è possibile trovare il modulo Google e dal quale è possibile scaricare la liberatoria: https://semafororosso.com/casting Per informazioni contattare: semaforo.rosso.project@gmail.com