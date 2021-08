Giochi sociali, attività motorie, arte e laboratori: concluso il campus estivo "Abachiara"

Nella splendida location dello Scalea Club anche quest'anno si è svolto il campus estivo organizzato da "Abachiara", associazione-studio condotta dalla dottoressa Rosellina Raimondi, finalizzata principalmente su interventi educativi, in base ai principi dell'analisi comportamentale applicata (aba), utilizzati, attraverso professionalità e competenza, all'insegnamento di abilità cognitive, sociali e comunicative funzionali alla vita di ogni giorno in un contesto, organizzato secondo i bisogni individuali di chi partecipa.

"Quest'anno - afferma Raimondi - anche attraverso le donazioni del deputato Edy Tamajo o le fruttuose collaborazioni con Aalessandro Cilano ed il suo punto mare Ombelico del mondo o con il presidente dell ortobotanico di palermo, il Campus è riuscito a conciliare lo svago come il mare, la piscina, le escursioni, le visite guidate, con attività che sappiano sviluppare le potenzialità dei ragazzi come giochi sociali, attività motorie, laboratori di cucina, d'arte, di musica e spettacolo".

In realtà, il campus estivo di Abachiara, altro non è che un "continuum" di un attività che dura tutto l'anno senza mai fermarsi, ma capace di mirare ad obbiettivi differenti in base alle necessità individuali poste in essere. Al campus estivo si alterna da settembre un "centro diurno" destinato ai ragazzi più grandi dove si lavora incessantemente sulla gestione dei "comportamenti problema", si interviene sulle "autonomie", si cresce attraverso attività esterne di gruppo sempre salvaguardando il sostegno alle famiglie attraverso il "parent training".

"Nondimeno - conclude Raimondi - a tutto ciò si aggiunge l'attività di intervento psicoeducativo individualizzato attraverso un equipe di esperti che interagiscono fra loro aggiornandosi anche in collaborazione con figure esterne come neuropsichiatri, logopedisti ed insegnanti".