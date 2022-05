"Il cambiamento, un’opportunità di rinascita" di Sergio Malizia a Villa Airoldi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Numeri dei grandi eventi, partecipazione qualificata di ospiti e invitati, numerose autorità Rotariane, relatori eccezionali, per uno degli appuntamenti culturali più rilevanti per la Città di Palermo, di questo mese di maggio. Si tratta della conviviale in interclub promossa dal Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Antonio Fundarò, da altri sette Club Rotary dell'area Panormus, RC Palermo Ovest presidente Sergio Capasso, RC Palermo Monreale presidente Liliana Ragaglia, RC Lercara Friddi presidente Giorgio Accomando , RC Palermo Teatro del Sole presidente Giusy Scafidi , RC Palermo Parco delle Madonie presidente Gerlando Pinzarrone, RC Palermo Mediterranea presidente Ignazio Margiotta e RC Palermo Mondello presidente Gianluigi Sciabica e dal club Interact Palermo Montepellegrino presidente Clarissa Tamburello. Tema dell'incontro: “Il cambiamento, un’opportunità di rinascita” che è anche il titolo della terza prestigiosa opera letteraria di Sergio Malizia , apprezzato consulente finanziario, scrittore, pubblicista, e Segretario Distrettuale del Distretto 2110 del Rotary International.

Ad intervistare magistralmente l'autore Giambattista Dagnino docente ordinario presso l'università Lumsa di Palermo. Le numerose presenze qualificate all'evento hanno ulteriormente arricchito la serata tenutasi presso la prestigiosa Villa Airoldi di Palermo: il Governatore nominato Goffredo Vaccaro , il prefetto Distrettuale Alessia Di Vita, gli assistenti dei governanti Ignazio Cammalleri, Patrizia Ardizzone e Pippo Galeazzo, il delegato per la Rotary Foundation Ninni Antonino Genova , il presidente della commissione distrettuale "La formazione professionale" Giuseppe Pantaleo, il presidente della commissione distrettuale "Legalità e cultura dell'etica" Giuseppe Giambrone , il presidente distrettuale della commissione "Street art" Giuseppe Dragotta, il presidente della commissione distrettuale "Commissione per la prevenzione delle malattie polmonari e Covid" Giuseppe Genovese, e il presidente della Commissione per l'integrazione delle Culture della Città di Palermo, il dottor Ibrahima Ouattara Kobena.

"Il volume di Sergio Malizia - ha commentato il presidente del Club Palermo Montepellegrino Antonio Fundarò, che ha portato i saluti di tutti i presidenti che hanno reso possibile e così di rilievo l'evento - rappresenta uno spartiacque tra il prima ed il dopo rispetto alla crisi pandemica. E rappresenta, altresì, non solo la sintesi rilevante di ciò che è cambiato nella finanza, nell'economia e nella società, a causa di questo momento di crisi, ma anche uno strumento attraverso il quale riscoprire Il senso profondo e vero dell'emozione e della passione nella gestione dei sogni e dei progetti dell'uomo". "Certamente - continua Fundarò - si tratta di un eccellente passepartout per un governo più sincero ed umano, più qualificato e attento, dei processi finanziari e degli investimenti. Il volume di Sergio Malizia si colloca, così, tra le imperdibili novità editoriali di questo 2022". Scrive Sergio Malizia "Il covid-19 ela pandemia, probabilmente, faranno da spartiacque in molti di noi, tra ciò che è stato prima della pandemia e ciò che sarà dopo la pandemia. Vivere la sfida del cambiamento come un'opportunità dipende dal mindset".

E continua "oltre le competenze tecniche importante è sviluppare sul campo le competenze emotive e la più importante è rappresentata dalla capacità di gestire il cambiamento, nella consapevolezza che il cambiamento causa uno stato di incertezza e per questo serve coraggio per affrontarlo". Concludendo il suo straordinario volume Sergio Malizia scrive "il sentimento è l'emozione, insieme ai valori ispiratori, hanno certamente un ruolo fondamentale nel guidare una persona che dalla vita ha avuto tanto ed essendone consapevole vuole condividere la sua fortuna con chi è meno fortunato". Nel corso della serata è stato attribuito il Paul Harris Fellow all'odontoiatra Giacinto Marra , socio del Rotary Club Palermo Montepellegrino, che presta servizio volontario nel Laboratorio di Odontoiatria Solidale realizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, dal Distretto Rotary 2110 e dalla Fondazione Rotary del Rotary International, presso la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, in Palermo.