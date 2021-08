C'è anche un palermitano tra i concorrenti di Bake Off Italia 2021. Da venerdì 3 settembre, in prima serata su Real Time (canale 31), torna l’appuntamento con Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi. Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e che ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

In gara c'è anche Roberto, 38 anni, di Ventimiglia di Sicilia. "Ha lasciato il suo paese alle porte di Palermo - si legge nella presentazione - per intraprendere la carriera militare a Roma. Da poco è ritornato nella sua terra d’origine per stare vicino alla famiglia. Per lui la pasticceria si avvicina molto al mondo delle forze armate per la precisione e il rigore. La sua grande passione è l’equitazione".

