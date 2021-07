Bagheria in festa per i cento anni di nonna Carolina

Un compleanno tanto importate non poteva passare inosservato e alla sua festa ha partecipato anche il sindaco Filippo Maria Tripoli

Cento candeline sulla torta, ad abbracciarla tutta la sua famiglia e per lei anche gli auguri del sindaco. Festa a Bagheria per i cento anni di Carolina Bisicchia. La "nonnina" è nata il 2 luglio del 1921. Un compleanno tanto importate non poteva passare inosservato e alla sua festa ha partecipato anche il sindaco Filippo Maria Tripoli.