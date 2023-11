In anteprima su Audiomack e Soundcloud il nuovo singolo di Petrotto "Anime senza Confini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Petrotto ha annunciato la uscita di un nuovo singolo e video dal titolo "Anime senza Confini"su Audiomack e Soundcloud, musica di Petrotto con la collaborazione della cantate Mariella Mastrilli che ha scritto il testo. M: Il brano è ispirato dall'idea che il tempo ci porta via tutto ciò che incontra, fino a quando non incontriamo l'amore vero, che ci guarisce, ci solleva da ogni pensiero negativo e ci fa cambiare anche la percezione di ciò che abbiamo dato per certo fino a quel momento. Il brano parla anche del senso di libertà che si prova quando amiamo e siamo amati, perché è nell'amore la vera libertà. Il video del singolo verrà diretto da Francesco Russo e Antonio Di Rosalia, che ha anche arrangiato la versione orchestrale del brano.

L'esperienza visiva del video sarà coinvolgente e intensa, attraverso una serie di immagini evocative e simboliche che accompagneranno il testo della canzone in un viaggio emotivo che tocca il cuore. L'interpretazione di Petrotto e Mastrilli in questa canzone è semplicemente straordinaria. Le loro voci si intrecciano e si completano in modo armonioso, creando un'atmosfera coinvolgente ed emozionale. E' impossibile non lasciarsi trasportare dalle loro performance. P: Siamo felici di poter condividere questo messaggio importante attraverso la nostra musica e il nostro video. Speriamo che possa contribuire a diffondere la bellezza dell'amore vero e della libertà che esso porta con sé. Il singolo "Anime senza Confini" uscirà all'estero a partire da oggi su Audiomack e Soundcloud, in tutta Europa a partire da fine dicembre.