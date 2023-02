Da Bagheria a "Tali e quali", imitatore di Celentano premiato dal sindaco

Il sindaco di Bagheria ha ricevuto oggi, nel suo ufficio, Antonino Greco, un bagherese che da anni imita il mitico "Molleggiato", Adriano Celentano. Ereditata la passione per lo spettacolo e l'imitazione dal nonno che aveva anche ospitato nella sua casa Claudio Villa quando tenne un concerto a Bagheria, sin da bambino Nino guardava alla tv i film del noto cantante italiano, tra i più imitati, e con il padre e il fratello si dedicava a cantare prima con il karaoke in famiglia, poi, oltre alla sua attività di panettiere, si dedicava a rallegrare amici, parenti ma anche a partecipare a feste private. Sino ad approdare A "Tali e quali" il format di Rai 1 che non dà spazio solo a personaggi famosi ma ha una sessione dedicata anche ai nuovi talenti.

Grande appassionato della musica e stile di Celentano ed eccellente imitatore del molleggiato, si è esibito insieme ad altri artisti venuti da tutta Italia, la sua imitazione è stata molto apprezzata dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e da Cristiano Magioglio, che si sono espressi favorevolmente. La prima volta che si esibì in pubblico, con il contributo di Michelangelo Balistreri, fu presso la Missione di Biagio Conte, "Speranza e carità" con la canzone "Pregherò" allietando tutti gli ospiti della Missione e lo stesso Conte. Oggi Antonino Greco ha anche una sua band, "Adrian Band", di tributo a Celentano e spesso nelle sue serate, spettacoli e feste a Bagheria e dintorni è accompagnato dal fratello Giuseppe, apprezzato musicista e cantante.