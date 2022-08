Alba Parietti non dimentica Giuseppe Lanza di Scalea: "Sei nel mio respiro, ogni giorno parlo di te"

Quello tra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea è stato un amore profondo, che non è finito quando decisero di lasciarsi dopo 8 anni. I due sono sempre rimasti legati da un sentimento viscerale, fino alla scomparsa del nobile palermitano, morto nell'ottobre del 2020 a causa di una malattia. La showgirl lo ha ricordato pubblicamente in diverse occasioni, anche quest'anno, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Su Instagram una foto intensa di Giuseppe e le sue parole: "Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c'è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita. Penso, ogni giorno con qualunque cosa bella mi accada, sia opera del tuo pensiero e mi accompagni con una carezza sulla strada della vita, regalandomi tante cose che la vita stessa mi aveva tolto. Sei nel mio respiro e finché avrò vita sarai nel mio respiro - si legge nel post -. Perché il volersi bene, come noi ce ne siamo voluti, è ed è stato eterno. Fuori da convenzioni e ruoli, pregiudizi fino alla fine della vita terrena. Sei in ogni giorno di sole, nelle persone che ho accanto e che mi amano e mi proteggono, nei gesti d'amore e di amicizia, nelle buone notizie e in ogni giornata di sole. Ciao meraviglioso Giuseppe". Tra i commenti anche quello del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, che ha vissuto in casa Giuseppe Lanza di Scalea: "Manchi a tutti".

Il nuovo compagno di Alba Parietti

Giuseppe Lanza di Scalea resta un amore indimenticabile per Alba Parietti, ma la conduttrice da qualche mese ha un nuovo compagno accanto di cui è innamoratissima. Si chiama Fabio Adami, è un manager romano, e da poco sono andati a vivere insieme. Una storia travolgente, come ha più volte dichiarato Alba, che sui social non gli fa mancare bellissime dediche: "Vivere con te è la cosa più bella del mondo - ha scritto qualche settimana a in un post -. Ridere con te. Progettare mille cose con te con te. Trovare in te il mio uomo, il mio complice e riparo, il mio amico, il mio confidente, il mio alleato. L'uomo che voglio vicino a me per sempre, per essere io al suo fianco. Il mio Noi".