Incendio pulmini per disabili a Partinico, Aricò: "Atto doppiamente vile"

"L'incendio dei due bus per disabili a Partinico è un atto doppiamente vile, poiché si tratta di un'intimidazione che prende di mira chi, invece, merita sostegno e grande considerazione. Mi recherò subito sul posto per manifestare la nostra piena solidarietà all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio De Luca, che in questi primi mesi ha già ottenuto ottimi risultati. Contemporaneamente comunicherò l'avvio, da parte di Diventerà Bellissima, di una raccolta di fondi per contribuire all'acquisto di due nuovi bus". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima, commentando il fatto di cronaca accaduto a Partinico.