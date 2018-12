Pulmini per disabili incendiati a Partinico, Faraone lancia raccolta fondi per ricomprarli 

“Solo dei vigliacchi posso incendiare due pulmini che servono per il trasporto dei disabili. Vergogna senza fine prendersela con i più deboli", a parlare è il segretario regionale del Pd, Davide Faraone che appreso quando accaduto a Partinico ha deciso di lanciare una raccolta fondi per acquistare due nuovi mezzi e donarli al comune di Partinico.

"La politica - scrive il senatore su Facebook - non può stare con le mani in mano, non può solo stigmatizzare questi atti vergognosi. Chiedo la mobilitazione di tutte le democratiche e democratici della Sicilia, di tutti i siciliani, ci dica l’amministrazione comunale di Partinico a chi poter destinare una raccolta fondi straordinaria, una donazione solidale per acquistare i due bus. La solidarietà deve vincere!”.