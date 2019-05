Il caso della prof sospesa, Lagalla: "Ufficio scolastico adotti iniziativa più mite"

"Trattandosi di una vicenda che rimanda ad atti procedimentali, non si può che invocare, anche prescindendo da questi, il prevalere delle legittime ragioni ideali e del valore della autonoma funzione educativa. La disponibilità a incontrare la docente, manifestata dal Ministro Salvini, nonché la sincera amarezza della professoressa e la vibrante, non strumentale, reazione della comunità educante suggeriscono una ulteriore e riflessiva iniziativa, in diversa e più mite direzione, da parte del competente ufficio scolastico provinciale al quale, d’altra parte, non possono essere attribuiti specifici e pregiudiziali addebiti senza che ci sia dato di conoscere formalmente gli atti”. L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, interviene così in merito alla sospensione della professoressa Rosa Maria Dell'Aria dell’Istituto Vittorio Emanuele III.

Secondo Lagalla: “Il grande clamore mediatico suscitato, anche a livello nazionale, dalla sospensione della docente dimostra quanto sensibile e diffusamente avvertito sia ogni tema che riguarda l’insegnamento scolastico e la libera formazione delle giovani generazioni".