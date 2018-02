Città metropolitana, Orlando resta in carica: respinto ricorso della Regione

Leoluca Orlando resta sindaco della città metropolitana di Palermo. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso della Regione contro l'ordinanza emessa dal Tar per la sospensione dei provvedimenti regionali che avevano portato alla decadenza di Orlando dalla carica di sindaco metropolitano.

Il decreto del presidente della Regione con cui era stata dichiarata la decadenza di Orlando e la contestuale nomina di un commissario era stato emesso il 18 ottobre 2017 e successivamente sospeso dal Tar il 26 novembre.

I giudici del massimo organo regionale hanno condiviso le argomentazioni del Tar, ribadite dagli avvocati Massimiliano Mangano (difensore di Orlando) e Giulio Geraci (Comune di Palermo), confermando che i decreti regionali restano sospesi e pertanto che Leoluca Orlando resta in carica quale sindaco metropolitano.

In particolare, i giudici sottolineano "come la legge regionale 17/2017 (posta a motivazione dei decreti regionali) sia attualmente al vaglio della corte costituzionale a seguito del ricorso presentato dal governo nazionale 'su questioni rilevanti e non manifestamente infondate' e che quindi è 'prudente e coerente sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi adottati in applicazione di quelle norme regionali'".