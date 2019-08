Ferragosto 2019, tutti gli eventi da non perdere a Palermo e provincia

Mattina di Ferragosto, città deserta. Solo una Lancia Aurelia si muove sotto il caldo sole di metà agosto, tra sogni passati e speranze future. Una scena che si ripete ciclicamente ogni anno come ne "Il Sorpasso", il capolavoro senza tempo di Dino Risi, affresco perfetto dell'Italia degli anni '60 che vuole cominciare a correre. Tutti, così, ingranano la marcia alla ricerca di allegria, spensieratezza e refrigerio. Anche a Palermo e nella provincia, per sfuggire alla monotonia e affrontare la notte più attesa dell'estate in modo indimenticabile, sono tanti gli eventi pronti a far brillare gli occhi e accendere i sorrisi di palermitani e turisti. Dall'intramontabile bagno di mezzanotte al ritmo di musica alle feste in piscina, senza perdere mai di vista il palato e la vista tra cene mediterranee e fuochi d'artificio dai mille colori. Ecco, allora, una selezione di eventi da non perdere assolutamente a Palermo e provincia per il Ferragosto 2018.

1. Ferragosto al Sea Club. Appuntamento con la notte più calda dell'estate nella splendida caletta naturale di Cala Rossa. Buon cibo, tanta musica e bagno di mezzanotte con accesso privato.

2. Ferragosto al White Club. Una cena a buffet all'Arenella a base di carne e pesce a partire dalle 19 per festeggiare la notte di Ferragosto in un luogo suggestivo circondato dal mare.

3. Ferragosto alle Calette Reef Club. Total white party e cena tutta italiana nel locale di Cefalù per un notte di metà agosto assolutamente indimenticabile.

4. Gran galà di Ferragosto al Solemar club. Cena a bordo piscina con vista mare e giochi pirotecnici. La serata prevede un ricco menù a base di pesce, musica e divertimento per tutti.

5. Ferragosto al lido Bagni Artù. La notte più calda dell'anno si colora a Capaci con il Fluo Party e la musica dei dj Andy Merlino e Salvo P.

6. Ferragosto 2019 al lido Magà solarium di Casteldaccia. Ingresso con apericena, spettacolo d’animazione e tante altre sorprese. In pista si balla con il dj set tra balli caraibici e disco music anni '70, '80 e '90.

7. Pranzo di Ferragosto al ristorante La Mattanza. Insalata di mare, cocktail di gamberi e caponata di pesce spada e tanto altro per un pranzo con tutti i sapori del mare.

8. Ferragosto all'Antica Stazione di Ficuzza. Sul palco dell'Antica Stazione di Ficuzza si festeggia il Ferragosto in compagnia di Maurizio Bologna e Alessandra Ponente con lo spettacolo "Canto dei due regni".

9. Ferragosto 2019 al Club 13. Musica e divertimento in riva al mare a Capaci, in compagnia delle consolle dei dj che faranno scatenare tutti fino alle prime luci del mattino.

(Articolo in aggiornamento)