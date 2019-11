Uccise a fucilate il vicino di casa a Perugia: rito abbreviato per l'omicida palermitano

Rito abbreviato per Antonino Catalano, il 59enne palermitano accusato di aver ucciso a colpi di fucile il vicino di casa Mirko Paggi, 43 anni, in via Giuseppe Porta, a Perugia. Questa mattina si è tenuta la prima udienza preliminare a carico dell'imputato, raggiunto da una richiesta di giudizio immediato da parte del pm Annamaria Greco.

La difesa del presunto omicida - l'avvocato Giuliano Bellucci - ha invece chiesto e ottenuto il rito abbreviato e l'udienza è stata rinviata al 13 marzo 2020 per la discussione. Come previsto dal codice, Catalano usufruirà di uno sconto di pena. La famiglia della vittima - madre e fratelli di Mirko - assistiti dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza si è costituita parte civile.

Mirko fu freddato da due colpi di fucile esplosi dal balcone di casa del suo assassino il 10 aprile scorso. I colpi partiti da una doppietta calibro 12 detenuta illegalmente da Catalano hanno raggiunto il cuore e il polmone, non lasciando scampo alla vittima. Il palermitano, fermato poco dopo l’omicidio dagli agenti della squadra mobile di Perugia, ammise il delitto: i due si conoscevano da tempo, ma qualcosa aveva incrinato il loro rapporto.

Poco prima degli spari, c’è chi li aveva sentiti discutere; un diverbio, forse legato a questioni economiche e a richieste di soldi da parte del 43enne. Fatto sta che quando il 59enne imbracciò il fucile, sparò più di un colpo verso Paggi, uccidendolo. In tutto davanti al figlio minorenne dell’imputato. Catalano inizialmente in carcere a Capanne è stato trasferito a Pisa a causa di alcuni problemi di salute.

