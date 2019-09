Partono i lavori sul ponte che collega Ficarazzi ad Aspra, a novembre la riapertura al traffico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Via ai lavori di puntellamento sul ponte Sp74 che collega Aspra a Ficarazzi che riaperto parzialmente al traffico già dal mese di novembre. Risale, infatti, all’agosto del 2018 l’ordinanza di chiusura, resa necessaria dalle condizioni strutturali e disposta dalla Città Metropolitana di Palermo; la stessa che aveva anche predisposto gli inderogabili lavori di puntellamento che finalmente permetteranno un rinforzo della campata e, dunque, il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini.

Trattandosi di un ponte che, da ben vent’anni, manca di interventi manutentivi, è già in corso la redazione di un progetto per lavori di manutenzione straordinaria che ne restituiranno- speriamo presto - la completa viabilità. "È stato un percorso - afferma l’onorevole Caterina Licatini – non sempre lineare, anche se non è mai mancata la disponibilità degli Uffici competenti. Ringrazio a tal proposito il responsabile della Città Metropolitana di Palermo Ing. Pampalone, il Rup del progetto, il Comitato dei Commercianti asprensi e tutti coloro che hanno seguito dall’inizio questo percorso senza mai perdere di vista l’obiettivo.”