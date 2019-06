Ponte chiuso da due anni: e Aspra e Ficarazzi restano lontane...

Sono quasi due anni che un ponte sulla strada che collega Ficarazzi e Aspra è chiuso e non hanno mai preso provvedimenti. Io vado spesso ad Aspra per portare mio fratello che è disabile alla spiaggia per giocare con le pietre, oppure lo porto in piscina d'estate proprio subito dopo il ponte, e dallo scorso inverno devo fare per forza la Palermo Bagheria, o statale o autostrada per poter arrivare in piazza ad Aspra.

Non se ne può più sinceramente, molte persone nel paese si lamentano dice do che si sentono abbandonati perché nessuno prende provvedimenti per rifare questo ponte.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvo Liguori