Il ponte tra Ficarazzi e Aspra chiuderà, Orlando: "Avviare il processo di intervento"

Il ponte sul fiume Eleuterio, che collega la litoranea Ficarazzi-Aspra, lungo la strada provinciale 74 presto sarà chiuso al traffico. Il sindaco Leoluca Orlando ha annunciato per domani una riunione per definire la data esatta della chiusura e la viabilità alternativa.

Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, su Change.org era stata lanciata una petizione per chiedere la chiusura del ponte sul fiume Eleuterio ritenuto pericoloso: "La parte sotto il manto stradale è totalmente distrutta. Vi chiediamo di non far scivolare il ponte su cui transitiamo ogni giorno tantissime auto nell’oblio delle migliaia di strutture cadenti in Italia! – si legge nella petizione -. Da mesi il limite è 10 km/h per evitare vibrazioni che potrebbero farlo crollare! Chiediamo che il ponte venga chiuso per evitare che tragedie come quella di Genova si ripetano”.

Appello raccolto da Orlando: "E' necessario avviare il processo di intervento sul ponte".