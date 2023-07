Il Duo Rent Terrasini blinda la difesa: il primo acquisto è il libero Fabiola Ruffa

Muove i primi passi sul mercato il Duo Rent Terrasini che per il terzo anno consecutivo si presenterà ai nastri di partenza del Campionato Nazionale di Serie B1 di volley femminile. Dopo le due salvezze ottenute all’ultimo respiro, l’obiettivo è quello di creare una squadra che sappia fronteggiare nel migliore dei modi la terza categoria nazionale. Il primo arrivo alla corte del Presidente Tony Mancino è il libero Fabiola Ruffa, 22 anni, originaria di Bergamo. Nonostante la giovane età, vanta un palmares di grande rispetto in cui spicca l'esordio in A1 con la maglia della Foppapedretti Bergamo a soli 18 anni.

Tra l’altro ha già giocato in Sicilia con la Pallavolo Aragona, formazione con cui ha conquistato una incredibile salvezza in Serie A2, più precisamente nella stagione 2021-2022 (al termine della Pool Salvezza, quando ormai gli addetti ai lavori davano il team agrigentino per spacciato). Nell’ultimo campionato è stata protagonista nuovamente in B1, ma in Lombardia. È stata infatti il capitano del Progetto Valtellina, compagine di Delebio (Sondrio) che si è salvato con ampio anticipo e che ha avuto come punto di forza proprio Fabiola Ruffa. In poche parole il libero di cui il Duo Rent Terrasini aveva bisogno per blindare la difesa e affrontare senza affanni la stagione 2023-2024.