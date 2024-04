GBT Medtrade Volley Palermo, disfatta in casa contro San Lucido: ora servono tre punti per la salvezza

Inspiegabile disfatta per la GBT MedTrade Volley Palermo. A Sferracavallo passa la Races Finance San Lucido in tre set e riapre i giochi salvezza che la squadra di coach Linda Troiano avrebbe, invece, potuto chiudere conquistando i tre punti nella terzultima gara della stagione e nella prima di due partite casalinghe consecutive. La GBT MedTrade Volley Palermo riceverà, sabato 4 maggio, alle 18, le messinesi de La Saracena Volley, che ormai non hanno più nulla da chiedere a questa stagione. Poi, l’ultima giornata è in programma, sabato 11 maggio, alle 18.30, in casa della New Hospital Pallavolo Paola, ancora in corsa per raggiungere la salvezza.

Guardando la classifica il margine delle giallazzurre dalla zona retrocessione è di quattro punti e con uno scontro diretto, quello di Paola appunto, ancora da giocare. Ragion per cui il destino è ancora nelle mani di Martina Pirrone e compagne a cui basterà racimolare tre punti per essere certe di restare in Serie B2 anche nella prossima stagione.

Il presidente Domenico Arena è categorico: “Stiamo vivendo l’epilogo di una stagione logorante da un punto di vista fisico e mentale con la maggior parte delle partite giocate senza essere mai state al massimo della condizione. Questo risultato lascia l’amaro in bocca perché nasce soprattutto dai nostri demeriti, senza nulla togliere alla capacità di San Lucido di restare sempre in partita e di approfittare della loro maggiore esperienza in questa categoria. Voglio solo che queste due settimane siano vissute pensando esclusivamente a quanto possiamo migliorare nell’approccio e su come possiamo limare gli errori, individuali e di squadra. Sono certo che le ragazze troveranno insieme allo staff tecnico la chiave per aprire il cancello della salvezza”.

E dire che la partita non era per nulla partita male. Anzi, la GBT MedTrade sembrava essere in controllo fino ad arrivare ad un passo dalla vittoria del primo set, poi, clamorosamente gettato alle ortiche nei punti finali. La quantità infinita di errori al servizio sono stati il filo rosso che ha legato i tre parziali, errori che hanno minato anche altre certezze delle ragazze di Linda Troiano, incapaci di gestire nel secondo e nel terzo set la pressione di dover ribaltare il risultato. Dall’altro lato della rete San Lucido ha solo dovuto limitare al massimo gli errori e ha spinto sull’acceleratore nel momento giusto dei set trascinata dal suo opposto Francesca Leonida, premiata come migliore giocatrice dell’incontro con i suoi 15 punti in totale.

Il tabellino

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO - RACES FINANCE SAN LUCIDO 0-3

(24-26, 20-25, 19-25)

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Mancuso 1, Azzolina 9, Pirrone (K) 8, Crapitti 4, Compagno 6, Evola 11, Lo Dico (L); Leone 1, Giannella 1, Smeraldo, Di Maria, Cracolici, Amenta (L), Angelova. Allenatore: Troiano.

RACES FINANCE SAN LUCIDO: Leonida 15, Mazzuca 5, Carnevale (K) 2, Pagano 11, Mancino 13, Manservisi 11, Spaccarotella (L); Di Lieto, Vommaro, Cesario, Drago, Selvaggi. Allenatore: Esposito.

ARBITRI: Messa - Alioto.