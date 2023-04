B1. Terrasini ko a Roma contro il Volleyrò: la salvezza si deciderà nell’ultima di campionato

Un ko che non pregiudica la lotta salvezza. Il Duo Rent Terrasini è tornato dalla trasferta di Roma senza alcun punto all’attivo: il Volleyrò Casal De’ Pazzi ha sfruttato nel migliore dei modi il fattore casalingo e anche la propria classifica (è in piena corsa per i play-off promozione), vincendo 3-0 ma senza strafare. Merito delle palermitane che sono rimaste sempre a contatto con la squadra capitolina. Per la permanenza nella Serie B1 del volley femminile bisognerà dunque attendere una settimana.

Sabato 6 maggio Fly Volley Marsala (19 punti), Terrasini (16) e Zero5 Castellana Grotte (14) sapranno quale sarà il loro destino. Tornando al match di poche ore fa, la squadra di coach Ebana ha sempre mantenuto a distanza le ospiti siciliane. Il primo set è stato piuttosto equilibrato, tanto è vero che la squadra di casa se lo è aggiudicato di misura (25-22 per la precisione). Nel secondo parziale le distanze sono state invece un po’ più ampie. Il Volleyrò ha gestito il vantaggio e allungato in modo prepotente, diventando irraggiungibile per Terrasini.

La terza frazione di gioco ha riservato una buona dose di incertezza, ma ancora una volta la formazione capitolina ha avuto il merito di pazientare e di assestare gli attacchi determinanti per la conquista della posta piena. Fra una settimana, Terrasini affronterà alla Tensostruttura l’Hub Ambiente Catania, un derby da non sottovalutare per alcun motivo al mondo. Le etnee sono già retrocesse ma stanno disputando buone partite in questo scorcio finale di stagione. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)

VOLLEYRÒ: Ndoye, Allaoui, Atamah, Martinelli, Esposito, Del Freo, Cavallieri (L), Camerini, Antonucci, Farelli, Cherubini, Salas Moreno, Ribechi, Franceschini. All. Ebana

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi