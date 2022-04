Promozione, gol e... matrimonio: il Resuttana in campo per il sì di Gabriele Giovenco

Durante la festa per la vittoria del campionato il terzino della squadra ha chiesto la mano a Joy, schierando i compagni in fila per comporre la fatidica domanda alla fidanzata

Al Giovanni Aloisio di Misilmeri si gioca la sfida tra il Resuttana San Lorenzo, vincitore del girone A di Promozione, e il Kamarat, nobile decaduta del calcio siciliano a caccia di punti salvezza. Dopo pochi secondi di gioco i nerorosa sono già in vantaggio con il gol di Gabriele Giovenco, che suggella la promozione con un destro incrociato, specialità della casa: la partita finisce 4-1 ma il terzino goleador del club palermitano si prepara a segnare un altro gol, decisamente più importante. Durante la festa per la promozione in Eccellenza il difensore si è infatti improvvisato allenatore, schierando la sua squadra per fare la fatidica domanda alla fidanzata Joy, presente sugli spalti.