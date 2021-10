Basket in carrozzina, prima amichevole a Reggio Calabria per i ragazzi di Panormus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prima amichevole al PalaCalafiore di Reggio Calabria, per i ragazzi di Panormus: La squadra di basket in carrozzina palermitana, sabato 9 ottobre ha giocato con la Farmacia Pellicanò RC BIC di serie A. Una lunga amichevole, in prossimità dei rispettivi campionati nazionali di serie A e B, dove si è potuto ruotare con tutti gli atleti a disposizione per le due squadre inserendo anche gli atleti della giovanile.

Ma al di là del punteggio, è finita 89-52 per la società calabrese, per I Ragazzi di Panormus è stata comunque una giornata da non dimenticare e che finirà nell'album dei ricordi. Ottimo banco di prova, prima volta per gli atleti palermitani hanno potuto confrontarsi con atleti top player di serie A. Anche quest'anno la società conferma la presenza ai due campionati sia di Serie B e della giovanile. Confermato il main sponsor della squadra Osa, la Cooperativa sostiene l'attività della squadra di pallacanestro in carrozzina che punta ai giovani.

Roster presente alla trasferta: Paolo Zerillo, Giovanni Rotino, Gennaro Giuseppe, Ninni Gambino, Giacomo Di Santo, Filippo Lobue (atleta-allenatore), Sergio Ferrara, Andrea Gambino ,Salvo Viterbo ,Nicola Arrisicato, Maurizio Gambino (Coach), Maurizio Guddo (Presidente). Al momento non si possono disputare gare presso il palazzetto di casa Palamangano in quanto inagibile. Speriamo nella risoluzione del problema il più presto possibile. Non si fermano gli allenamenti per disputare la prossima amichevole, speriamo in casa, e la preparazione per i campionati nazionali. Continua anche l'opera di reclutamento di giovani cestisti nel proprio territorio, per dare vita ad un progetto partito nel 2017 poi fermato dalla pandemia, ma adesso ripartito più forte di prima.