Zona Malaspina, buche stradale e marciapiedi distrutti: "Una fortuna non rompersi l'osso del collo"

Camminare al buio non è solo una questione di coraggio ma anche di fortuna, ovvero se riesci a non romperti l'osso del collo. Che ne pensano il dottor Lagalla e tutta l'Amministrazione? Eppure siamo in pieno centro. Ci troviamo in zona Malaspina e parliamo di via Bevignani, via Sirtori, via Casella, via Bernabei. In zona ci sono una scuola, una delegazione comunale e tante altre attività nonché residenze. Sembra invece di stare in aperta campagna, al buio totale. Camminare qui va venire i brividi, non perché qualcuno potrebbe scipparti ma perché si rischia di rompersi l'osso del collo.