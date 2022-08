Piante e alberi non potati pericolosi in viale Regione: "Video-promemoria per l'assessore Mineo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con questo video-promemoria desidero portare a conoscenza del nuovo assessore al Verde Andrea Mineo, che tanto ha decantato i suoi primi inteventi, che in viale Regione Siciliana ci sono piante e alberi non ancora potati, specialmente quelle con i rami sporgenti sulla carreggiata. Ce ne sono di pericolose all'altezza di via Villagrazia, in direzione Trapani.

Ieri pomeriggio alcuni rami mi hanno graffiato la macchina lato guidatore. La pianta in questione è molto pericolosa sia per le auto che, spostandosi sulla destra potrebbero provocare un incidente, ma soprattutto per i motociclisti.

Naturalmente farò vedere la macchina da un carrozziere e mi riserverò di adire le vie legali nei confronti del Comune nel caso in cui i graffi dovessero essere evidenti. Stesso discorso dicasi in via Michelangelo dove ormai si sono formate vere e proprie giungle: se non si interverrà al più presto, si rischia di investire i pedoni che attraversano la strada.