"Ho rischiato un brutto incidente in viale Regione, cosa si aspetta a intervenire?"

Ieri sera ho rischiato di fare un brutto incidente, potenzialmente anche mortale, dovuto alla cattiva manutenzione del manto stradale. Parlo del tratto di viale Regione, direzione Catania, corsia centrale, all’altezza di Mediaword e Lidl. Nella corsia di sorpasso c’è un notevole sollevamento del manto stradale, dovuto probabilmente alla radice di un albero. Percorrevo il tratto a circa 50 chilometri orari e per poco non sono stato sbalzato dalla sella del mio scooter, sono riuscito per miracolo a trattenere la moto, tant’è che mi sono dovuto accostare per la paura e due automobilisti si sono fermati dopo che hanno visto tutta la scena, per accertarsi che fosse tutto ok. Per fortuna solo tanta paura. Ci deve scappare il morto o qualche brutto incidente affinché il Comune prenda provvedimenti? Grazie per l’attenzione.