"Viale Michelangelo, cespugli non potati"

Speto tanto che il neo assessore Mineo possa leggere questo articolo e rendersi conto di quello che sta succedendo in viale Michelangelo... Ormai e' diventato un grosso pericolo camminare lungo questa via, pericolo perche' potrebbe sbucare un pedone e non si vede...I rami ormai prendono anche parte della carreggiata e bisogna intervenire al piu' presto per pulire lo spartitraffico centrale. Mi auguro che il neo assessore non faccia cosi' come ha fatto in via Regione Siciliana, tanta propaganda, interviste e poi il giorno dopo non c'era piu' nessuno che pulisse lo spartitraffico centrale....ma possibile che a Palermo non ci sia persona capace e compentente per risolvere i problemi di questa citta'?.