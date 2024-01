Via San Lorenzo e via Cardillo abbandonate alla sporcizia

Gallery











Il Comune pensa soltanto alle zone centrali della città da abbellire e migliorare, al contrario lascia i quartieri periferici nella sporcizia e nel degrado. Il tratto di via San Lorenzo/Cardillo, dall’inizio degli edifici con i portici sino alla farmacia, che comprende diverse attività commerciali e una scuola materna ed elementare, è totalmente abbandonato dalle istituzioni. Sporcizia a bordo strada da anni, nessuno viene a pulire periodicamente, l’ex cantiere della Sis, ormai non più operativo, con varie attrezzature lasciate a bordo strada, erbacce alte anche davanti all’ingresso della scuola D’Angelo.

Aggiungo purtroppo, in tutto questo anche l’inciviltà di alcuni residenti possessori di cani che lasciano per strada i bisogni dei propri amici a quattro zampe. Infine in questo tratto di strada, peraltro pieno di buche piuttosto profonde e mai coperte, vi è anche un punto preciso in cui i marciapiedi degli edifici creano un restringimento della carreggiata, quasi unica corsia. Tale errore di progettazione dei marciapiedi degli edifici, mai risolto, ma piuttosto visibile, aggiunta al parcheggio selvaggio crea delle lunghe code di automobilisti, che molto spesso bloccano l’intera strada per molto tempo, e gli autobus in transito in entrambi i sensi di marcia non possono muoversi. Si chiede che le aziende incaricate dal Comune, provvedano alla pulizia della strada settimanalmente, e che si valutino alternative valide per ampliare il tratto di strada, o che si vieti il parcheggio delle auto nel punto più stretto della carreggiata.