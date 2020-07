Per le vie del centro semafori inutili e divieti trappola

Non so chi sia l'assessore alla Viabilità, ma poco importa. Il punto è che ci sono voluti un paio di anni per capire che il semaforo di piazza Giulio Cesare incrocio via Maqueda fosse inutile. La domanda è, quanto tempo ci vorrà per capire che all'incrocio di via Roma con corso Vittorio Emanuele il semaforo andrebbe quantomeno regolato per tempistica? Via Roma é abbastanza trafficata, mentre da corso Vittorio il traffico è pressoché inesistente, visti i divieti, soltanto i pedoni ne usufruiscono, ma attraversando in ginocchio, ci impiegherebbero 5 secondi. Ah, a proposito, non so a voi, ma a me è capitato di entrare in una via con l'auto e trovarmi divieto d'accesso davanti, a destra e a sinistra.