Distrutti i vetri di due auto in via Isonzo: "Un'inciviltà che è il fallimento della società"

Gallery



Ieri mattina, domenica 21 aprile, in via Isonzo un altro esempio di inciviltà: due auto sono state infatti danneggiate da qualcuno che per "prio" si è voluto così divertire, un passatempo da "folli". Cosa scatta nel cervello di queste persone? Forse non è tutta colpa loro, magari qualcuno nel tempo non ha dato loro i giusti esempi e la giusta educazione. E' un fallimento della nostra società in fondo.