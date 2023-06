Via Piersanti Mattarella · Libertà

Questo è il periodo di fioritura l’oleandro, in via Piersanti Mattarella ve ne sono alcuni esemplari ad alberello con fiori di diverse tonalità di colori che variano dal bianco al rosa pallido, a quello intenso. Guardarli dal ponte di villa Trabia è uno spettacolo. Anche se siamo in estate, il tripudio di fiori trasmette la stessa forza vitale della “Primavera” del Botticelli.