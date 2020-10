La trasformazione di via della cera: meno materassi e più rifiuti "normali"

Affrettatevi!!! iìI posti letto in via della cera sono diminuiti facendo spazio agli altri rifiuti mentre le telecamere riposano in pace. Non ai Rotoli, ma certamente in una Ztl come quella di via Roma, che l’Amministrazione comunale tende a fare diventare come il nominato luogo di pace. È legittimo chiedersi cosa farebbe il signor sindaco o qualche suo noto braccio destro se tutto ciò si verificasse sotto l’uscio di casa loro o onorando il nome del sito a piazza della Vergogna sotto la sede del Comune. Un’apprezzabile esibizione quella del signor sindaco fattosi riprendere mentre collaborava alla raccolta degli ingombranti in una nota piazza palermitana, ma se ritiene che la sua collaborazione sia una soluzione anche dal punto di vista educativo per la cittadinanza basta parlare chiaramente ed invitare la Giunta a deliberare la parziale abolizione della Tari le cui residue risorse potrebbero essere destinate all’intervento organizzato di automezzi cassonati muniti di ribaltabili trilaterali che potrebbero scaricare il tutto a piazza della Vergogna in modo da potere agevolare gli intenti collaborativi di checchessia o chi ne fa le veci. Cerchiamo di smetterla e pensiamo alla salute pubblica, perché con tutto ciò che ci circonda in questo periodo epidemico questa condotta è di una gravità estrema e stranizza come chi amministra la giustizia, come se fosse affetto da cecità e/o sordità, non intervenga d’ufficio, aspettando che qualcuno si rechi al front office per sottoscrivere