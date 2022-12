"Lights and dreams", grande successo per l'evento che celebra il talento e la creatività femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo per l’evento "Lights and dreams", sabato 3 dicembre a Villa Palagonia, a Bagheria, l’evento presentato dalla giornalista Anna Cane, per dare voce al talento e alla creatività femminile che ha registrato il tutto esaurito. Nella splendida villa settecentesca, un evento organizzato dall’organizzatrice di eventi e wedding planner Marika Rubino che ha dato spazio ad artisti, produttori e artigiani, tra cui la pittrice Monica Vitellaro, l’artigiana di soutache creativo Rosaria Celia, la make-up artist Maria Grazia Urso, la stilista di abiti d’epoca Marisa Orefice, le acconciature di Balzano Parrucchieri, sedie e tavoli per gli allestimenti di Lo Presti sedie e tavoli srl. Spazio ai libri con la presentazione del libro sul benessere psicofisico "Naturopatia alchemica, la libertà trasformata", della naturopata Rosa Di Bella, con la sua associazione "Focus & live", che ha voluto l’evento, presentando i suoi corsi. E al libro sulla violenza contro le donne dell’avvocato Nunzia Guzzo, esperta di violenza di genere e diritti dei minori.

Spazio al sociale con l’associazione "Il girasole" delle pedagogiste Simona Castiglia e Antonella Buttitta, centro didattico specializzato per bambini con autismo e disturbi dell’apprendimento. Durante la serata un valzer viennese e l’esibizione con abiti d’epoca realizzati da Marisa Orefice. I brani "Cocciu d’amuri" e "E vui durmiti ancora" con la soprano Piera Grifasi e un’esibizione di danza del gruppo Le Rose d’Oriente di Deborah Serina che da anni porta in giro per la Sicilia e non solo, spettacoli di danze orientali e danze col fuoco, danze led e fusion. Service audio a cura del cantante, speaker e youtuber Gioacchino Gargano. Ospite della serata la modella Federica Mattaliano, vincitrice in Sicilia di tutti i concorsi Miss Sicilia, che quest’anno volerà a Miss Italia. Si conclude con un jive dei giovani ballerini Azzurra (12 anni) e Giuseppe (15 anni) della Dragon Fly Dance Academy. Dedicandosi alle danze latine Azzurra e Giuseppe hanno vinto tanti trofei, al primo posto per cinque volte nei campionati regionali di ballo. Adesso puntano al campionato italiano.