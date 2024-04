Fusione tra la Banca Popolare di Ragusa e Sant'Angelo, la Fabi Sicilia: "Iniziativa positiva"

La Banca Agricola Popolare di Ragusa punta a concludere la fusione con la Banca Popolare di Sant'Angelo, il cui cda ha accettato l'offerta vincolante di aggregazione dell'istituto ragusano, entro il 2024. Lo ha affermato l'ad della Bapr Saverio Continella a margine di un evento di Assopopolari. "L'aggregazione - ha sottolineato - non comporta grandi sovrapposizioni fra le due banche e quindi problemi di Antitrust. I due istituti oltretutto possono contare sullo stesso sistema informatico", un elemento che favorisce ancora di più l'integrazione. L'ad ha quindi rilevato come i dettagli tecnici dell'operazione siano ancora in via di definizione ma si è detto fiducioso sull'esito che porterà alla creazione di un polo bancario siciliano. Parlando poi della situazione economica, Continella ha quindi rilevato come al momento non si osservi un aumento significativo del flusso di crediti deteriorati.

E sabato scorso (20 aprile) ad Agrigento - nella riunione promossa dal sindacato di riferimento del settore credito - si è tenuta un’assemblea dei lavoratori alla quale hanno partecipato numerosi dipendenti della Banca Popolare Sant’Angelo che hanno conferito la propria adesione alla Fabi. Nel corso dell’assemblea sono intervenuti il coordinatore Fabi Sicilia Carmelo Raffa, il dirigente nazionale Giuseppe Scelta, il Coordinatore provinciale Francesco Urso e il Segretario Responsabile dell’Organizzazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa unitamente ai nuovi responsabili della Rappresentanza Sindacale della Banca Popolare Sant’Angelo di Palermo.

Al termine dell’incontro Carmelo Raffa ha dichiarato: "L’operazione in fase di definizione tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Banca Popolare Sant’Angelo rappresenta un fatto positivo perché si creerà un polo creditizio di cui i siciliani ne sentivano il bisogno. Per quanto riguarda i problemi che riguarderanno il personale la nostra organizzazione opererà per salvaguardare le aspettative dei colleghi e siamo certi che la nostra azione sindacale non li deluderà". Il Coordinatore Fabi Sicilia ha concluso rivolgendo un appello ai responsabili aziendali della Banca Popolare Sant’Angelo affinché, prima della fusione, rispettino l’attuale perimetro evitando di creare disagi al personale.