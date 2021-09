Scusi "disturbo"

Lunedì 19 alle 12.30 mi trovavo davanti al gabbiotto della vendita di biglietti, con 2 persone davanti, ovviamente anche loro per acquistare i biglietti del bus. Fino qua nulla di strano, se non che l'addeto alla vendita ad un certo punto ci dice di attendere "un minuto". Nulla di grave, doveva sistemarsi le monete, intanto i minuti iniziano a diventare 2 poi 3 poi 4. Perché il suddetto addetto alla vendita conversava con un suo collega, assolutamente non curante della fila che intanto si era allungata.

Dal gabbiotto si vede il capolinea della linea 224 e della 231 la quale erano ferme, all improvviso parte la 224... poco male mi sono detto... Ma che dopo un minuto parte la 231, risultato del disservizio offerto dal suddetto signore, che redarguito dal signore avanti a me, ha avuto anche il coraggio di lamentarsi, a quel punto sono stato io ad inveire, dicendo che bel modo di lavorare, facendogli notare che a causa sua avevo perso 2 autobus, la quale è una fortuna trovarli, visto che gli orari non sono mai ma proprio mai puntuali.