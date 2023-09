Via Eugenio l'Emiro invasa dai rifiuti

Via Eugenio l'Emiro · Zisa

Da giorni e giorni le strade della Zisa sono invase dai rifiuti che stanno creando grossi disagi ai residenti. Oltre al cattivo odore, proliferano zanzare, topi e scarafaggi. Siamo stanchi di dover pagare una tassa per i rifiuti e non avere assicurato un servizio che dovrebbe essere garantito giornalmente. In zona ci sono il Castello della Zisa, le Catacombe dei Cappuccini e tanti turisti che ho incontrato dicono che Palermo è una città molto bella, ma troppo sporca.