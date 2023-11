Montagne di spazzatura in via Ettore Arcoleo: "Un fallimento politico"

Questo è lo scenario in via Ettore Arcoleo... Nella vita si può sbagliare. Un individuo qualsiasi si ritiene all'altezza di un ruolo, ma poi all'atto pratico il ruolo di sindaco non fa per lui. Io credo che il sindaco di Palermo, insieme a tutta la sua Giunta fatta più o meno da personaggi triti e ritriti che continuano a mantenere la nostra amata città come fanalino di coda come qualità di vita, debbano fare le valigie e lasciare il posto a chi ama questa città. Ma soprattutto dovrebbe fare le valigie chi continua a votare questa gente, che ci ritroviamo da vent'anni e più a godere di lauti stipendi senza portare lustro alla nostra città. Quantomeno, dovrebbero perdere il diritto al voto, perché sono di intralcio allo sviluppo della nostra comunità.