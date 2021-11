Via dei Nebrodi, neanche il cartello ferma l'inciviltà

Via dei Nebrodi, 56a · Resuttana-San Lorenzo

Vorrei segnalare con queste immagini di degrado, chi, prendendola come una sfida, si ostina a depositare ai piedi di un contenitore - che una volta si chiamava portacarte, mentre adesso serve sostanzialmente ai cosiddetti animalisti possessori di cani per buttare le loro deiezioni - ormai deposita giorno dopo giorno dei sacchetti di rifiuti, sempre dello stesso supermercato, in modo da firmare il proprio gesto.

La spazzatura viene lasciata ai piedi di un cestino già schifosamente pieno, ma sopra al quale qualcuno ha scritto delle parole che avrebbero dovuto suscitare vergogna e non una sfida per chi ormai da qualche tempo ha l’abitudine di depositare la sua immondizia.

A peggiorare la situazione anche chi deposita i monopattini a noleggio con grande segno di civiltà! Tutto questo avviene sul marciapiede all’angolo tra via delle Madonie e via dei Nebrodi .